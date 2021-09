Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Radfahrerin missachtet am Kreisverkehr Vorfahrt und verletzt sich leicht

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntag gegen 20.10 Uhr ist eine 48-jährige Deutsche aus Schwalmtal in Waldniel mit ihrem Fahrrad auf der Weiherstraße gefahren. An der Ungerather Straße fuhr sie in den dortigen Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 47-jährigen Schwalmtalerin, die mit ihrem Leichtkraftrad über die Ungerather Straße von links kommend den Kreisverkehr bereits befuhr. Die Radlerin touchierte das Leichtkraftrad im hinteren Bereich, sodass beide Fahrerinnen stürzten. Die Radfahrerin verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. /mr (744)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell