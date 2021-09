Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Samstag in der Zeit von 15:00 - 22:00 Uhr nutzen unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner und verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Bendenstraße, indem sie ein zur Gartenseite gelegenes Fenster aufhebelten. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Uhren. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./hjr (742)

