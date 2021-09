Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr bis Samstag, 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus auf der Annastraße. Im Keller des Hauses brachen sie das Vorhängeschloss eines Kellerverschlages auf. Aus dem Kellerverschlag wurde Werkzeug entwendet. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./hjr (739)

