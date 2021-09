Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchsversuch an Doppelhaushälfte

Willich-Neersen (ots)

Am Samstag in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr schlugen unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus auf dem Hörenweg die Scheibe an einem Wohnzimmerfenster ein. Vermutlich wurden die Täter durch die zurückkehrenden Hausbewohner gestört und flüchteten, ohne ins Haus zu gelangen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./hjr (737)

