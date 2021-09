Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Geldautomatensprengung - drei Männer flüchtig

Willich-Neersen (ots)

In Ergänzung zu unserer Pressemeldung 730 teilen wir mit:

Um 2.03 Uhr in der Nacht zu Freitag ist die Polizei alarmiert worden, weil es in einem SB-Center der Sparkasse an der Malteserstraße in Neersen zu einer Geldautomatensprengung gekommen war. Zeugen sahen drei Männer mit einem dunkelblauen Golf oder Audi A3 flüchten. Die an dem Auto angebrachten Kennzeichen stellten sich später als gestohlen heraus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ging die Flucht in Richtung Hagwinkel, vermutlich über die Neustraße.

Neben dem Gebäude, in dem sich das SB-Center befindet, sind auch zwei davor geparkte Autos bei der Explosion beschädigt worden. Die Wohnungen über dem SB-Center waren vorübergehend geräumt worden. Verletzte gab es nicht.

Zur Höhe der Beute sind noch keine Angaben möglich. Auch die Frage, welches Sprengmittel die Täter eingesetzt haben, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /hei (734)

