Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Viersen (ots)

Am Freitag gegen 6.45 Uhr hat sich eine 27-Jährige aus Mönchengladbach auf der Gladbacher Straße bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad schwer verletzt. Die Frau war im Bereich eines Gefälles auf dem Radweg unterwegs, als sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Sie verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Mönchengladbach gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. /hei (733)

