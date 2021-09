Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Geldautomatensprengung

Willich-Neersen (ots)

Um kurz nach 2 Uhr in der Nacht zu Freitag ist es in Neersen an der Malteserstraße zur Sprengung eines Geldautomaten gekommen. Informationen zu Tatverdächtigen, Fluchtauto oder möglicher Beute können aktuell noch nicht gegeben werden. Wir werden nachberichten. /hei (730)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell