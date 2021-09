Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Kreis Viersen: Warnung vor Telefonbetrügern

Kempen/Kreis Viersen (ots)

Es hört nicht auf. Jeden Tag aufs Neue rufen Betrüger mit den unterschiedlichsten Geschichten an und wollen an das Geld der vornehmlich älteren Menschen. Besonders hoch im Kurs bei den Anrufenden steht im Augenblick die Schock-Masche. Am Dienstag war es aufmerksamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Bank zu verdanken, dass eine 79-jährige Frau aus Kempen nicht um ihre Ersparnisse gebracht wurde. Ihnen gilt unser ausdrücklicher Dank! Sie hatte am späten Vormittag einen Anruf erhalten - vermeintlich von ihrem Sohn, der am Telefon weinte, dann den Apparat aber sofort an einen angeblichen Polizeibeamten übergab. Dieser eröffnete ihr, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine hohe fünfstellige Kaution könne ihn vor der Untersuchungshaft bewahren. Diejenigen, die anrufen, verstehen ihr schmutziges Handwerk. Sie machen den Angerufenen Angst um die Menschen, die sie am meisten lieben, setzen sie pausenlos unter Druck und verhindern, dass sie sich bei Familie oder Freunden einen Rat holen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um sich zu schützen. Der wichtigste Rat der Polizei lautet: Wenn jemand anfängt, von Geld zu reden, das er - aus welchem Grund auch immer - haben möchte: Legen Sie auf! Ganz egal, welche Geschichte der Anrufer oder die Anruferin erzählt! Wenn jemand von einem Unfall eines oder einer Angehörigen erzählt - legen Sie auf! Versuchen Sie, Ihre Angehörigen zu erreichen oder bitten Sie Freunde oder Nachbarn um Hilfe. Geben Sie niemandem Ihr Geld oder Ihre Wertgegenstände. /hei (728)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell