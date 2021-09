Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich leicht

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 17.35 Uhr ist ein 15-jähriger Deutscher aus Kempen mit seinem Fahrrad auf der Sankt-Peter-Allee in Kempen in Richtung St. Peterskirchstraße gefahren.

An der Kreuzung mit der Herckenrathstraße fuhr er weiter geradeaus, ohne auf den Querverkehr zu achten, der Vorfahrt hatte. Dabei nahm er einer 41-jährigen Kempenerin, die mit ihrem Pkw unterwegs in Richtung St. Töniser Straße war, die Vorfahrt. Die Frau konnte nicht mehr bremsen, es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der junge Radfahrer leicht verletzte. /hei (725)

