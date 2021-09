Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Zusammenstoß zwischen jungem Radfahrer und Pkw - Zwölfjähriger leicht verletzt

Willich (ots)

Am Dienstag gegen 13.35 Uhr ist es auf der Kempener Straße in Willich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Der zwölfjährige Willicher war mit seinem Rad auf dem Radweg der Kempener Straße in Richtung Krefelder Straße unterwegs.

Auf Höhe der Einmündung eines Wirtschaftswegs, der von der Parkstraße aus kommt, wollte er die Straße überqueren. Als er mit seinem Rad auf die Kempener Straße fuhr, wurde er dort vom Pkw eines 44-jährigen Willichers erfasst. Der Zwölfjährige musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen noch. /hei (724)

