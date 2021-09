Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Neu im Bezirksdienst - Polizeioberkommissar Dirk Heesen

Zu sagen, er wäre ein neues Gesicht für Kempen, wäre nicht richtig. Denn Polizeioberkommissar Dirk Heesen ist schon seit 2010 auf der Wache in Kempen. Seit Anfang des Monats hat er aber eine neue Funktion: Als Bezirksdienstbeamter übernimmt er die Aufgaben von Polizeihauptkommissar Heinrich Eggert, der Ende Oktober in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Der neue "Dorfsheriff" ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er ist seit 31 Jahren im Polizeidienst. Nach seiner Ausbildung in Linnich ist er über Stationen in Hundertschaften und bei der Polizei Düsseldorf 2006 gerne in die Heimat gekommen, zuerst zur Wache nach Viersen, 2010 dann nach Kempen - in die Stadt, in der er groß geworden ist. Seit elf Jahren ist er hier im Wach- und Wechseldienst unterwegs.

"Im täglichen Dienst habe ich die ganze Bandbreite des Einsatzgeschehens kennengelernt. Oft konnte ich aufgrund der Hektik und noch anstehendender Folgeeinsätze nicht so auf Fragen oder Anliegen der Menschen eingehen, wie ich es mir gewünscht hätte. Deshalb freue ich mich nun umso mehr auf meine neue Aufgabe, weil mir jetzt diese Möglichkeit jetzt offensteht. Denn jetzt habe ich Zeit, um mich der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aller Generationen anzunehmen. Ich wünsche mir, dass die Menschen in meinem Bezirk ohne Vorbehalte auf mich zugehen", sagt der frisch gebackene Bezirksdienstbeamte. /hei (727)

