Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Scheiben von zwei Häusern eingeschlagen - Kripo sucht Zeugen

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Donnerstag zwischen 17.30 und 21.30 Uhr sind unbekannte Täter in Schiefbahn auf dem Mergenhofweg in zwei nebeneinander liegende Doppelhaushälften eingebrochen. Sie schlugen dafür im rückwärtigen Bereich jeweils Terrassentürscheiben ein. In den beiden Häusern durchwühlten sie diverse Schubladen und Schränke. Über den Umfang der Beute ist derzeit nichts bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (732)

