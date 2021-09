Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210910 Nettetal-Kaldenkirchen: Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Ein 46jähriger Nettetal befuhr am Freitag gegen 18:50 Uhr die Fahrbahn der Straße "An der Kleinbahn" in Richtung Kaldenkirchen. Als er einen Bordstein überfuhr um auf den Radweg zu gelangen stürzte er und verletzte sich leicht. /jp (736)

