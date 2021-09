Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Breyell (ots)

In der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr bis Samstag, 05:00 Uhr drangen unbekannte Täter unbemerkt von der schlafenden Hausbewohnerin in ein Einfamilienhaus auf der Wiesenstraße ein, indem sie die Terrassentüre aufdrückten. Im Wohnhaus wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./hjr (738)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell