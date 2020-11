Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Sachbeschädigungen in Elze, Barfelde und Brüggen

HildesheimHildesheim (ots)

(koe) In der Zeit vom 07.11.2020 bis zum 14.11.2020 beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Pkw Nissan in Elze in der Sehlder Straße, indem er alle vier Reifen zerstach und beide Seitenspiegel beschädigte. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.11.-15.11.2020) kam es zu weiteren Sachbeschädigungen in Barfelde und Brüggen. In Barfelde waren ebenfalls zwei Pkw betroffen. Bei einem am Straßenrand in der Schulstraße geparkten schwarzen Pkw VW wurde ein Reifen zerstochen. Auch bei dem dahinter geparkten Pkw konnte ein platter Reifen festgestellt werden. Hier konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, ob der Reifen beschädigt oder "nur" die Luft abgelassen wurde. Eine Einstichstelle konnte bisher nicht festgestellt werden. In Brüggen wurden zwei Bänke auf dem Spielplatz neben der Kirche beschädigt. Neben den Bänken konnten diverse geleerte Bierflaschen und "Zigarettenstummel" festgestellt und durch die Polizei sichergestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

