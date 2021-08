Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung in Linienbus +++ Innerhalb von etwa 1 ½ Stunden zweimal angegriffen +++ Autoaufbrecher und Einbrecher zugange +++ Versuchter Fahrraddiebstahl - Videoschutzanlage führt zur Festnahme

1. Auseinandersetzung in Linienbus,

Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, 14.08.2021, 02.25 Uhr, (pl)In der Nacht zum Samstag kam es in der Tempelhofer Straße in Erbenheim in einem Linienbus zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher ein 31-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 31-Jährige gegen 02.25 Uhr in dem Linienbus mit einer Gruppe aneinandergeraten und soll dann im Rahmen der hieraus resultierenden Auseinandersetzung getreten worden sein. Ein wohl während der Rangelei zu Boden gefallenes Smartphone des leicht verletzten Mannes war nach dem Vorfall nicht mehr auffindbar. Das 4. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

2. Innerhalb von etwa 1 ½ Stunden zweimal angegriffen, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 14.08.2021, 00.10 Uhr und 01.30 Uhr, (pl)In der Parkanlage "Warmer Damm" wurde eine 17-jährige Jugendliche in der Nacht zum Samstag innerhalb von ca. 1 ½ Stunden von einem etwa gleichartigen Mädchen sogleich zweimal angegriffen. Der erste Angriff, bei welchem die Geschädigte ins Gesicht geschlagen worden sein soll, ereignete sich um kurz nach Mitternacht. Gegen 01.30 Uhr sei die 17-Jährige in der Parkanlage erneut auf die vorherige Angreiferin getroffen und von dieser nochmal geschlagen und getreten worden. Hierbei habe die Täterin jedoch nicht allein agiert, sondern noch Unterstützung von einer weiteren bislang noch unbekannten Jugendlichen erhalten. Die an beiden Fällen beteiligte Angreiferin soll etwa 17-18 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und lange, braune Haare gehabt haben. Getragen habe sie ein schwarzes Oberteil und eine blaue Hose. Die noch beim zweiten Vorfall beteiligte Jugendliche soll dünn und auch zwischen 17 und 18 Jahre alt gewesen sein. Sie habe blonde, lange Haare und ein Nasenpiercing gehabt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der Vorfälle sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher erbeuten Schmuck und Kosmetikartikel, Wiesbaden, Mittelheimer Straße, 13.08.2021, 05.30 Uhr bis 13.00 Uhr, (pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Mittelheimer Straße haben unbekannte Täter am Freitag diverse Schmuckstücke und Kosmetikartikel im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Einbrecher drangen zwischen 05.30 Uhr und 13.00 Uhr in die Wohnung ein und ergriffen anschließend mit dem erbeuteten Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Hochwertige Werkzeuge aus Mitsubishi Canter gestohlen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 12.08.2021, 16.00 Uhr bis 13.08.2021, 08.00 Uhr, (pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen haben Fahrzeugaufbrecher in der Dotzheimer Straße zugeschlagen und aus einem dort geparkten Mitsubishi Canter hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von über 6.500 Euro entwendet. Die unbekannten Täter brachen zum einen das Schloss der auf der Ladefläche befindlichen Box auf und schlugen zum anderen eine Fensterscheibe des orangenen Fahrzeugs ein, um dann aus der Box sowie dem Fahrzeuginnenraum die darin befindlichen Werkzeuge zu entwenden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Lenkrad sowie Musikanlage entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, August-Wolff-Straße, 15.08.2021, 00.00 Uhr bis 09.30 Uhr, (pl)Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag in Biebrich in einen geparkten BMW ein und entwendeten das Lenkrad sowie die Musikanlage. Die Autoaufbrecher montierten das Lenkrad sowie die Musikanlage ab und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

6. Versuchter Fahrraddiebstahl - Videoschutzanlage führt zur Festnahme, Wiesbaden, Platz der deutschen Einheit, 15.08.2021, 05.25 Uhr, (pl)Am frühen Sonntagmorgen hat die Wiesbadener Polizei mit Hilfe der Videoschutzanlage zwei 18-jährige Männer festgenommen, welche im Verdacht stehen, sich zuvor am Platz der deutschen Einheit an dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen gemacht zu haben. Gegen 05.25 Uhr wurde im Rahmen der präventiven Überwachung der Videoschutzanlage beobachtet, wie zwei Personen auf dem Platz der deutschen Einheit offensichtlich versuchten, dort abgestellte und angeschlossene Fahrräder zu entwenden. Als daraufhin Polizeikräfte vor Ort kamen, ergriffen die verdächtigen Personen die Flucht, konnten aber kurze Zeit später festgenommen werden. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

