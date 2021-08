Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autoaufbrecher unterwegs +++ Exhibitionist aufgetreten +++ Werkzeuge von Ladefläche gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Autoaufbrecher in Wiesbaden zugange,

Wiesbaden, 10.08.2021 bis 12.08.2021, (pl)In den vergangenen Tagen wurden im Wiesbadener Stadtgebiet mindestens sechs geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. In der Wilhelmstraße hatten es die Täter am Dienstagmittag auf eine Geldbörse abgesehen, welche im Innenraum eines abgestellten VW Up zurückgelassen wurde. Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen erbeuteten die Diebe aus einem in der Riederbergstraße abgestellten Opel Zafira zwei Handyladegeräte, einen USB-Stick sowie Dokumente. Etwa zur selben Zeit schlugen die Täter sogleich zweimal in der Limesstraße in Bierstadt zu und ließen aus den beiden betroffenen Fahrzeugen, einem Ford Focus sowie einem BMW, unter anderem eine Geldbörse, eine Sonnenbrille, diverse Werkzeuge, Zigaretten sowie Dokumente mitgehen. In Frauenstein machte sich ein etwa 1,75- 1,80 Meter großer Mann in der Nacht zum Mittwoch, gegen 01.15 Uhr, in der Burglindenstraße an einem geparkten Fiat zu schaffen. Ob der Täter, welcher sich im Anschluss mit einem silbernen Pkw vom Tatort entfernte, etwas entwendet hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Nacht später waren gegen 05.25 Uhr morgens zwei jugendliche Autoaufbrecher in der Straße "Langendellschlag" zugange. Durch das Duo wurde ein Seat Leon angegangen, jedoch offensichtlich nichts entwendet. Hinweise zu den verschiedenen Taten nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Exhibitionist in den Reisinger-Anlagen, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 11.08.2021, 19.30 Uhr bis 21.20 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend ist in den Reisinger-Anlagen ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann zeigte sich über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden den Personen in der Parkanlage immer wieder in schamverletzender Weise, woraufhin gegen 21.20 Uhr die Polizei verständigt wurde. Der Exhibitionist hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung konnten die Polizeikräfte jedoch im Rahmen der Fahndung einen 44-jährigen Mann aus Wiesbaden als Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Motorflex und Hammer von Ladefläche gestohlen, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 09.08.2021, 17.00 Uhr bis 10.08.2021, 06.00 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel hatten es Diebe zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf Werkzeuge abgesehen, welche sich in der verschlossenen Box auf der Ladefläche eines dort abgestellten Mercedes Sprinters befanden. Die erbeuteten Werkzeuge, eine Motorflex und ein Hammer, haben einen Wert von rund 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

