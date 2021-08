Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Tatverdächtige nach Raub in Parkanlage ermittelt - 16-Jähriger in Untersuchungshaft +++ Einbrecher und Diebe zugange +++ Fußgänger von Auto erfasst

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Tatverdächtige nach Raub in Parkanlage ermittelt - 16-Jähriger in Untersuchungshaft, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 01.08.2021, 02.30 Uhr, (pl)Nachdem in der Nacht zum Sonntag, dem 01.08.2021, in der Parkanlage "Warmer Damm" in der Wilhelmstraße ein 18-jähriger Mann ausgeraubt wurde, konnten nun zwei der mutmaßlichen Räuber ermittelt werden. Wie bereits in einer Pressemitteilung am 01.08.2021 berichtet, soll der Geschädigte gegen 02.30 Uhr in der Parkanlage von mehreren Personen angegriffen und beraubt worden sein. Abgesehen hatten es die Täter auf die Tasche des Geschädigten. Die beiden 16 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen wurden am Freitag, dem 06.08.2021, im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen festgenommen. Der bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte mehrfach in Erscheinung getretene 16-Jährige wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatbeteiligten dauern an.

2. Diebstahl von Baustelle,

Wiesbaden-Schierstein, Hafenweg, 07.08.2021, 13.00 Uhr bis 09.08.2021, 11.00 Uhr,

(pl)Im Hafenweg in Schierstein haben Diebe zwischen Samstagmittag und Montagvormittag von einer umzäunten Baustelle eine Palette mit Dämmmaterialien sowie ein etwa 1,2 Tonnen schweres Krankabel im Gesamtwert von rund 5.000 Euro entwendet. Die Täter entfernten das am Bauzaun angebrachte Schloss und benutzten zum Abtransport des Diebesguts vermutlich ein entsprechendes Fahrzeug. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

3. Schule von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Manteuffelstraße, 26.07.2021, 09.00 Uhr bis 09.08.2021, 09.00 Uhr,

(pl)Innerhalb der vergangenen zwei Wochen brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Manteuffelstraße ein. Die Einbrecher hatten ein Fenster aufgehebelt, um sich Zutritt zum Schulgebäude zu verschaffen und anschließend mehrere Büroschränke aufgebrochen. Über mögliches Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Opel Mokka gestohlen,

Wiesbaden-Breckenheim, Rieslingstraße, 08.08.2021, 17.30 Uhr bis 09.08.2021, 08.00 Uhr,

(pl)Autodiebe haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen einen in der Rieslingstraße in Breckenheim abgestellten grünen Opel Mokka im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-OL 3170 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Diebe stehlen weiße Yamaha,

Mainz-Kastel, Castellumstraße, 07.08.2021, 19.00 Uhr bis 09.08.2021, 09.50 Uhr,

(pl)In der Castellumstraße in Mainz-Kastel hatten es Diebe zwischen Samstagabend und Montagmorgen auf eine Yamaha abgesehen. Die Geschädigte hatte ihr weißes Leichtkraftrad mit dem Kennzeichen WI-CM 8 am Samstag gegen 19.00 Uhr mittels Lenkradschloss gesichert am Straßenrand abgestellt und musste dann am Montag gegen 09.50 Uhr den Diebstahl feststellen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Fußgänger von Auto erfasst,

Wiesbaden, An den Quellen, 09.08.2021, 16.45 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag wurde ein 22-jähriger Fußgänger in der Wiesbadener Innenstadt von einem Fahrzeug erfasst und verletzt. Gegen 16.45 Uhr fuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Skoda von der Wilhelmstraße kommend die Burgstraße in Richtung der Straße "An den Quellen" entlang. In Höhe der Schellenbergpassage erfasste sie mit ihrem Pkw den Fußgänger, welcher gerade auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte. Der verletzte 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

