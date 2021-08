Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigung in Vorhalle gesucht

Hagen-Vorhalle (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend (03.08.2021) und Mittwochmorgen (04.08.2021) beschädigten bislang unbekannte Täter in Vorhalle das Schaufenster sowie die Eingangstür eines Friseursalons. Der 28-jährige Inhaber des Geschäftes in der Eckeseyer Straße bemerkte am Dienstag, gegen 09.00 Uhr, die Farbschmierereien an dem Gebäude. Er sagte den Beamten, dass am Vorabend, gegen 19.30 Uhr, noch alles in Ordnung war. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung ein. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

