Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Teurer Telefonstreich

Edenkoben (ots)

Derzeit wird geprüft, ob die Eltern eines 12 Jahre alten Jungen für die Kosten eines Polizeieinsatzes vom vergangenen Montagabend (24.05.2021, 20.20 Uhr) aufkommen müssen. Der verantwortliche Junge hatte sich mit zwei weiteren Jungs mit dem Computerspiel "Fortnite" beschäftigt und kam so an die telefonische Erreichbarkeit des getrenntlebenden Vaters. Über das Telefon erklärte er in weinerlicher Stimme dem Vater, dass es seinen beiden Söhnen nicht gut gehen würde, weshalb der Vater in Sorge die Polizei alarmierte. Über den Chatraum des Computerspiels wurde mit dem 12-Jährigen in Kontakt getreten, der den Beamten gegenüber schließlich zugab, dass er lediglich im Scherz den Vater der beiden Mitspieler verunsichern wollte. Neben den Eltern wird auch das zuständige Jugendamt über das Verhalten des 12-Jährigen in Kenntnis gesetzt.

