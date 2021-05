Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Kiffen ist noch nach Tagen nachweisbar

Burrweiler (ots)

Am vergangenen Freitag gekifft - am Montagabend zur Blutprobe. So erging es einem 27 Jahre alten Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug zwischen Hainfeld und Burrweiler unterwegs war und gestern Abend (24.05.2021, 19 Uhr) kontrolliert wurde. Weil seine Hände stark zitterten, seine Augen gerötet und wässrig waren, wurde er zum Test gebeten, der positiv auf Cannabis ausfiel. Die Fahrt war daraufhin beendet. Der Schlüssel wurde einkassiert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert, die die charakterliche Eignung zum Führen eines Fahrzeugs im öffentlichen Verkehrsraum prüft. Die Polizei warnt: Cannabis ist noch Tage und Wochen nach dem Konsum nachweisbar, auch wenn der Konsument glaubt, längst wieder seine Nüchternheit zurückerlangt zu haben. Gerade im Straßenverkehr kann diese zeitliche Verzögerung für den Autofahrer selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährlich werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell