Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Exhibitionist an der Bushaltestelle +++ Handwerkerfahrzeuge angegangen +++ Vandalismus-Schäden an Fahrzeugen +++ Verletzte bei Unfall

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist aufgetreten,

Wiesbaden, Bleichstraße, Sonntag, 08.08.2021, 14:15 Uhr

(jn)Polizisten des 1. Polizeireviers haben am Sonntag einen 60-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich zuvor exhibitionistisch in der Wiesbadener Innenstadt gezeigt zu haben. Um 14:15 Uhr hatte eine 17-jährige Wiesbadenerin den älteren Mann an einer Bushaltestelle in der Bleichstraße gesehen, als sich dieser in schamverletzender Art und Weise zeigte. Als er der Aufforderung der Geschädigten, seinen Intimbereich nicht in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen, nicht nachkam, erstattete die Geschädigte Anzeige auf dem 1. Polizeirevier. Daraufhin wurden Beamte in den Tatortbereich entsandt, wo sie den Mann aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung identifizieren und festnehmen konnten. Da ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von knapp zwei Promille ergab, wurde er zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.

2. Caddy aufgebrochen, Werkzeug gestohlen, Wiesbaden, Charlotte-Posenenske-Straße, Sonntag, 08.08.2021, 22:00 Uhr bis Montag, 09.08.2021, 00:49 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der ersten Hälfte der vergangenen Nacht einen VW Caddy gewaltsam geöffnet und Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Den Angaben des Geschädigten folgend, schlugen der oder die Täter zwischen 22:00 Uhr und 00:49 Uhr die Heckscheibe des in der Charlotte-Posenenske-Straße geparkten Wagens ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Bohrmaschine, einen Winkelschleifer und weitere Gegenstände. Von den Tätern, die auch einen Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro hinterließen, fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Müfflingstraße, 06.08.2021, 17.00 Uhr bis 07.08.2021, 08.00 Uhr

(pa)In Kastel kam es von Freitag auf Samstag zu einem Diebstahl mehrerer Werkzeuge aus dem Fahrzeug einer Baufirma. Der Kastenwagen stand zwischen dem späten Freitagnachmittag und Samstagmorgen in der Müfflingstraße, als Unbekannte eine Scheibe an der Hecktür des Fahrzeugs einschlugen, um sich Zugang in den Laderaum des Fiats zu verschaffen. Aus diesem entwendeten die Täter drei Abbruchhämmer der Marken "Bosch" und "Hilti" im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 2540 zu melden.

4. Pedelec aus Keller gestohlen,

Wiesbaden, Herschelstraße, Samstag, 07.08.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 08.08.2021, 08:00 Uhr

(jn)Ein hochwertiges Pedelec im Wert von knapp 6.000 Euro haben Fahrraddiebe in der Nacht zum Sonntag aus einem Wiesbadener Keller gestohlen. Ermittlungen am Tatort zufolge betraten die Täter den Keller des Mehrfamilienhauses in der Herschelstraße über ein geöffnetes Garagentor. Dort hebelten die Unbekannten dann das Schloss eines Kellerraumes auf, in welchem das Zweirad des Geschädigten abgestellt war. Mit der Beute - einem orange-/grünfarbenem Pedelec von Scot, Typ Genius eRide 900 - flüchteten die Langfinger unerkannt.

Hinweise zu der Tat oder dem Rad nimmt die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2440 entgegen.

5. Glaseingangstür mit Pflasterstein beschädigt, Wiesbaden, Breckenheim, Wallauer Hohl, Samstag, 07.08.2021, 14:00 Uhr bis Sonntag, 08.08.2021, 09:30 Uhr

(jn)Im Wiesbadener Stadtteil Breckenheim haben unbekannte Täter am Wochenende die Glaseingangstür einer Poststelle mit einem Pflasterstein beschädigt. Im Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag, 14:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:30 Uhr schlugen oder warfen die Unbekannten mehrfach mit dem Stein gegen die Tür und verursachten einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro. Ob es den Unbekannten lediglich um das Abladen überschüssiger Energie ging oder ob es sich bei dem Vorfall um einen versuchten Einbruch handelt, ist bisher unklar.

Hinweise erbittet das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 2440.

6. Opel Astra mutwillig beschädigt,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße, Sonntag, 08.08.2021, 20:00 Uhr bis 20:15 Uhr

(jn)Innerhalb einer Viertelstunde ist am Sonntagabend ein Opel augenscheinlich vorsätzlich beschädigt worden, wobei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro entstanden ist. Der silberfarbene Astra parkte zwischen 20:00 Uhr und 20:15 Uhr in der Hauberrisserstraße, als die zum Bürgersteig gerichtete Beifahrerseite im Bereich des hinteren Kotflügels beschädigt wurde.

Sachdienliche Hinweise werden vom 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2140 entgegengenommen.

7. Reifen zerstochen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Kiedricher Straße / Marcobrunnerstraße, 06.08.2021 auf 07.08.2021

(pa)Am Freitag oder Samstag zerstachen Unbekannte im Rheingauviertel mehrere Pkw-Reifen. Wie am Samstagnachmittag festgestellt wurde, hatte jemand an insgesamt fünf verschiedenen Fahrzeugen jeweils einen Reifen zerstochen. Vier der Fahrzeuge waren zur Tatzeit in der Kiedricher Straße, ein weiteres in der Marcobrunnerstraße abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 entgegen.

8. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung, Wiesbaden, Frauenlobstraße / Alexandrastraße, 06.08.2021, gg. 16.40 Uhr

(pa)Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden von schätzungsweise 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Pkw, der sich am Freitagabend in der Frauenlobstraße ereignete. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Raunheimer mit seinem Renault die Alexandrastraße aus Richtung Mosbacher Straße in Fahrtrichtung Frauenlobstraße. Als er nach links in diese abbog, übersah der Renault-Fahrer einen von rechts kommenden Opel, gefahren von einer 46-jährigen Wiesbadenerin. Die vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Renault nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurden sie und ihr im Fahrzeug befindliches 11-jähriges Kind leicht verletzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell