Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auto geknackt +++ Fußgänger verletzt +++ Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden, Nordost, Unter den Eichen, Mittwoch, 04.08.2021, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 05.08.2021, 03:00 Uhr

(jn)In Wiesbaden Nordost ist in der Nacht zum Donnerstag ein VW Crafter gewaltsam geöffnet und aus dem Innenraum Werkzeug von noch unbekanntem Wert entwendet worden. Der weiße Wagen parkte ab 17:30 Uhr in der Straße "Unter den Eichen", als der oder die Unbekannten die Heckscheibe einschlugen und mit Werkzeugkoffern und Baumaschinen flüchteten. Gegen 03:00 Uhr wurde der Einbruch, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand, dann festgestellt und der Polizei gemeldet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0

2. Fußgänger bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring, Höhe Breitenbachstraße, Donnerstag, 05.08.2021, gegen 18:00 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ist auf dem Theodor-Heuss-Ring ein 50-jähriger Fußgänger von einem Pkw angefahren worden. Er musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr eine 56 Jahre alte Nissan-Fahrerin um 18:00 Uhr den Theodor-Heuss-Ring von der Biebricher Allee kommend in Fahrtrichtung Mainzer Straße, als der 50-Jährige auf Höhe der Breitenbachstraße die mehrspurige Fahrbahn querte. Trotz einer Gefahrenbremsung von der 56-Jährigen, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger, wobei dieser verletzt wurde und Sachschaden an dem Fahrzeug entstand.

3. Aktueller Blitzerreport für Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell