Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unbekannter wirft Steine auf Auto und flüchtet +++ Schadensträchtige Unfallflucht +++ Nutzung der Busspur in der Schiersteiner Straße überwacht

Wiesbaden (ots)

1. Steinwürfe auf Pkw,

Wiesbaden, Kostheim, Im Sampel, Dienstag, 03.08.2021, 10:20 Uhr

(jn)Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag in Mainz-Kostheim einen geparkten Pkw mit mehreren Steinwürfen erheblich beschädigt, bevor der Täter unerkannt flüchten konnte. Gegen 10:20 Uhr stieg der Geschädigte in seinen Pkw, der auf dem Parkdeck eines Anwohnerparkhauses in der Straße "Im Sampel", Ecke Steinern Straße parkte. In diesem Moment habe ein ca. 20 bis 25 Jahre alter und etwa 1,85 Meter großer, schlanker Mann angefangen, Steine gegen den Wagen zu werfen, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Unbekannte, der dunkle Haare sowie einen dunkleren Teint gehabt und eine kurze, helle Hose, einen roten Kapuzenpullover getragen haben soll, in Richtung Uthmannstraße. Er konnte auch im Rahmen einer Fahndung durch alarmierte Polizisten nicht mehr angetroffen werden.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 entgegen.

2. Mini Cooper bei Unfallflucht beschädigt, Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, Dienstag, 03.08.2021, 18:10 Uhr bis 22:50 Uhr

(jn)Zu einer Unfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden ist, kam es am Dienstagabend im Wiesbadener Rheingauviertel. Gegen 18:10 Uhr hatte die Besitzerin eines braunen Mini ihr Fahrzeug in der Marcobrunnerstraße auf Höhe der Hausnummer 31 am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie um 22:50 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie erhebliche Schäden an der Fahrzeugfront feststellen, die augenscheinlich bei einer Kollision entstanden waren. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Marcobrunnerstraße befuhr und dabei den geparkten Mini beschädigte. Hiernach setzte der/die Fahrer/in des Pkw seine/ihre Fahrt unerlaubt fort, ohne den Pflichten eines/einer Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Die Kosten für die Reparatur des Fahrzeuges dürften sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei erbittet Hinweise zu der Unfallflucht unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.

3. Busspur ins Visier genommen,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 03.08.2021,

(pa)Am Dienstag nahm die Polizei das Verkehrsgeschehen im Bereich der Busspur der Schiersteiner Straße stadteinwärts gezielt ins Auge. Über den Nachmittag kontrollierten die Beamtinnen und Beamten das leider nicht immer regelkonforme Verhalten von Verkehrsteilnehmenden vor der Ampelkreuzung Waldstraße, im Speziellen die Nutzung der dort bis Höhe Platanenstraße vorhandenen Busspur durch unberechtigte Fahrzeuge. In 24 Fällen wurden gegen vorschriftswidrige Nutzerinnen und Nutzer der Spur Verwarngelder erhoben. Gerade die pflichtgemäß vor der Kreuzung im Verkehr Wartenden zeigten sich erfreut über die Kontrollmaßnahme.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell