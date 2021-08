Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 28-Jährige wiederaufgetaucht

Wiesbaden (ots)

(fh)Die am Freitag, dem 06.08.2021, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 28-jährigen Wiesbadenerin wird hiermit zurückgenommen. Die junge Frau begab sich aus eigener Veranlassung in ein Krankenhaus in Siegen. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.

