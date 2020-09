Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - E-Bike entwendet

Baden-Baden, Oos (ots)

Einem 65 Jahre alten Zeitungsträger wurde am frühen Dienstagmorgen in der Rheinstraße sein E-Bike gestohlen. Der Mann stellte kurz vor 3 Uhr sein Zweirad ab, um einige Kunden zu beliefern. Als er fünf Minuten später wieder zu seinem Velo zurückkehrte, hatte ein noch unbekannter Langfinger das Fahrrad bereits entwendet. Möglicherweise steht ein etwa Mitte zwanzig Jahre alter Mann mit südländischem Aussehen mit der Tat in Verbindung. Der 65-Jährige wurde kurz vor dem Diebstahl von dem Mann angesprochen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer 07221 680-0 Zeugenhinweise entgegen.

