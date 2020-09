Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Gebäudevollbrand - update

Schutterwald (ots)

Nach ersten Erkenntnissen liegt der entstandene Sachschaden bei mehreren hunderttausend Euro. Ermittler vom Polizeiposten Neuried und der Kriminaltechnik sind mit Unterstützung eines Sachverständigen weiter auf der Suche nach der Brandursache. Eine aufmerksame Nachbarin hatte am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr das Feuer entdeckt und sofort die betroffene Familie alarmiert. Die Helferin bemerkte die Kinder im Wohnzimmer und brachte sie mit Unterstützung der Mutter ins Freie.

/ks

POL-OG: Schutterwald - Gebäudevollbrand

Schutterwald Aus bislang noch nicht bekannter Ursache kam es am heutigen Sonntag gegen 15.30 Uhr zu einem Gebäudevollbrand in der Schulstraße in Schutterwald-Langhurst. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen offensichtlich keine zu Schaden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/EWM

