POL-WI: Mit dem Auto über Fuß gefahren +++ Baustellendiebe erbeuten Werkzeuge und Starkstromkabel +++ Wohnungseinbruch +++ Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

1. Auseinandersetzung auf Einkaufsmarktparkplatz, Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, 10.08.2021, 13.05 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Ostring in Nordenstadt aufgrund eines Parkmanövers zu einer Auseinandersetzung, bei welcher einem 54-jährigem Mann mit einem Auto über den Fuß gefahren worden ist. Nach Angaben des 54-Jährigen habe er gegen 13.00 Uhr den Fahrer eines Opels auf dem Parkplatz darauf hingewiesen, nicht in der Feuerwehrzufahrt stehen zu bleiben. Da sich der Opelfahrer jedoch uneinsichtig verhalten haben soll, sei es zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen, woraufhin der 54-Jährige schließlich in den Markt ging, um das dortige Sicherheitspersonal zu verständigen. Wieder draußen angekommen, habe er dann feststellen müssen, dass sein auf dem Parkplatz geparktes Auto zwischenzeitlich zerkratzt wurde. Als er den noch auf dem Parkplatz verweilenden Fahrer des Opels daraufhin gemeinsam mit der verständigten Sicherheitsdienstmitarbeiterin zur Rede stellen wollte, habe dieser nicht reagiert und sei stattdessen plötzlich auf die beiden vor dem Fahrzeug stehenden Personen zugefahren. Während es der Marktmitarbeiterin gelungen sei, dem fahrenden Opel auszuweichen, sei der 54-Jährige am Fuß erfasst worden und daraufhin zu Fall gekommen. Nach dem Vorfall habe der Autofahrer den Parkplatz direkt verlassen und sei davongefahren. Durch die verständigten Polizeikräfte konnte ein 73-jähriger Mann als mutmaßlicher Fahrer des Opels ermittelt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Baustellendiebe erbeuten Werkzeuge und Starkstromkabel, Wiesbaden-Erbenheim, Egerstraße, 09.08.2021, 18.00 Uhr bis 10.08.2021, 08.00 Uhr,

(pl)In der Egerstraße in Erbenheim wurde in der Nacht zum Dienstag eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Baugrundstück, brachen das Vorhängeschloss eines dortigen Containers auf und ließen hieraus eine Baumaschine sowie zwei Starkstromkabel mitgehen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße, 10.08.2021, 17.30 Uhr bis 19.50 Uhr, (pl)Unbekannte Täter sind am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Wellritzstraße in eine Wohnung eingebrochen. Die Einbrecher drangen durch eine aufgehebelte Tür in die Wohnung ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Motorrad gestohlen,

Wiesbaden, Röderstraße, 09.08.2021, 17.00 Uhr bis 10.08.2021, 11.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag in der Röderstraße ein weiß-orangenes Motorrad im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug des Herstellers KTM waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-GU 19 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Verkehrskontrollen im Stadtgebiet,

Wiesbaden, 10.08.2021, 13.45 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag hat eine Polizeistreife im Wiesbadener Stadtgebiet nacheinander drei Kontrollstellen eingerichtet. In der Luisenstraße wurde zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr das dortige Durchfahrtsverbot überwacht und insgesamt sechs Verstöße festgestellt. Von 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr kontrollierte die Streife in der Rheinstraße an der Ecke zum 1. Ring und ahndete drei Gurtverstöße sowie einen Verstoß gegen das Kraftfahrsteuergesetz. Ziel der im Anschluss in der Schiersteiner Straße an der Ecke zur Platanenstraße stattfindenden Kontrolle war es, die unberechtigte Nutzung des Sonderfahrstreifens für Omnibusse zu ahnden. Diesbezüglich kam es hier in einer Stunde zu 18 Verstößen, welche jeweils geahndet wurden.

