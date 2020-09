Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandermittlungen und Einbruchsversuch aufgenommen.

Iserlohn (ots)

Brandermittlungen aufgenommen Am gestrigen Donnerstag, 15.09.2020, musste die Feuerwehr ca. 15 qm Waldboden im Bereich Leckingser Straße, Höhe 109, ablöschen. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat ihrer Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher scheitern Am gestrigen Morgen, gegen 01:15 Uhr, schlug der Hund einer Familie eines Hauses Auf dem Mühlenberg an. Da sich dieser aber wieder schnell beruhigte, wurden die Beschädigung an der Haustür erst am gegen Mittag festgestellt. Augenscheinlich hatten Unbekannte versucht, einzubrechen. Es entstand Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

