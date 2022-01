Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher dringen in Bäckerei ein

Gronau (ots)

Bargeld haben Unbekannte in Gronau aus einer Bäckerei gestohlen. Die Täter waren Silvester zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr in das Gebäude an der Gildehauser Straße eingedrungen. Um hineinzukommen, hebelten die Einbrecher eine Hintertür auf. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

