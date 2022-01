Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Wohnhaus eingebrochen

Gronau (ots)

Schmuck, Bargeld und Bekleidung haben Einbrecher in der Neujahrsnacht aus einem Wohnhaus in Gronau gestohlen. Die Täter waren mit Gewalt in das Gebäude an der Straße Laubstiege eingedrungen: Um hineinzukommen, hatten sie ein Fenster eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

