Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Parkendes Auto beschädigt

Gronau (ots)

Unbekannte haben am Neujahrstag in Gronau die Heckscheibe eines parkenden Autos eingeschlagen. Das Geschehen spielte sich zwischen 15.00 Uhr und 21.15 Uhr an der Straße Feldstiege ab. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

