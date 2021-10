Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am 02.10.2021 gegen 21:10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pfaugasse in Speyer. Ein rot/brauner PKW sei mit geöffneter Tür losgefahren und mit dieser gegen einen dort geparkten Peugeot Kleinbus gestoßen. Eine Person sei dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet und habe sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht erhoben werden. Die Polizei bittet Unfallzeugen sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell