POL-PDLU: Trinkgelage endet in Schlägerei

Frankenthal (ots)

Am 03.10.2021 um 01:09 Uhr wurde in der Kastanienallee, nahe der Benderstraße, eine Schlägerei gemeldet. Vor Ort konnten die zwei Streithähne festgestellt werden, die zunächst zusammen Alkohol konsumierten und sich anschließend stritten. Der Streit eskalierte als der 27-Jähriger Frankenthaler auf den 57-Jährigen, ebenfalls, Frankenthaler losging. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

