Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 02.10.2021 gegen 22:30 Uhr touchiert ein unbekannter Fahrzeugführer in der Hanns-Fay-Straße beim Wenden ein geparkten weißen Skoda. Ein Passant hört den Zusammenstoß und informiert die Polizei. Aufgrund der Dunkelheit konnte er das unfallverursachende Fahrzeug als schwarzen Familienkombi beschreiben. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

