POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Mutterstadt (ots)

Mutterstadt, 01.10.2021, 10:55 Uhr

Ein 25jähriger Fahrer eines Paketdienstes befuhr die Schlesier Straße in Mutterstadt. An der Einmündung Ostpreußenstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW einer 38jährigen Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsichtshalber in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt.

