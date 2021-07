Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

Bockenem/OT Bornum am Harz: (fie) Am Mittwoch, den 30.06.2021, ist es in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 18 Uhr in der Straße Wanneweg, Höhe Haus-Nr. 3, in Bornum am Harz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein an der Straße ordnungsgemäß geparkter Pkw einer Bornumerin ist von bislang unbekanntem Fahrzeug an der vorderen, linken Front beschädigt worden. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell