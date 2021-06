Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Landhandel - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Banteln (fre): In der Nacht von Dienstag, den 29.06.2021, auf Mittwoch, den 30.06.2021, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Landhandels in Gronau (Leine), OT Banteln. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über das Dach Zugang zu den Lagerräumen in der Eimer Straße. Dort entwendeten sie diverse Flüssigkeitssubstanzen mit hohem Gewicht. Bei den Flüssigkeitssubstanzen handelt es sich unter anderem um Spritzschutzmittel. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgut verwendet worden ist. Zur genauen Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

