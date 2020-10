Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Niebüll - Marihuanageruch dringt aus PKW, Rauschgift und Schlagstock sichergestellt

Niebüll (ots)

Sonntagmorgen um 00:00 Uhr bemerkten Bundespolizisten Marihuanageruch aus dem geöffneten Fenster eines PKW auf dem Parkplatz der Verladerampe am Bahnhof Niebüll. Im Fahrzeug saßen zwei junge Männer im Alter von 19 und 23 Jahren. Bei genauerer Inaugenscheinnahme des PKW konnte im Fußraum des Beifahrers sowie in einem mitgeführten Rucksack je eine Tüte mit Rauschgift festgestellt werden. Des Weiteren wurde ein griffbereiter Teleskopschlagstock im Fahrzeug aufgefunden. Zuständigkeitshalber wurden die Personen und der Sachverhalt vor Ort an die Landes- bzw. Kriminalpolizei übergeben. Nach Eintreffen weiterer Beamter wurde der PKW einer gründlichen Durchsuchung unterzogen in deren Folge größere Menge Rauschgift (u.a. Cannabis) aufgefunden wurde. Die Betäubungsmittel und der Schlagstock wurden sichergestellt. Die beiden Männer erwarten jetzt Anzeigen wegen Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

