Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendiebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am Vormittag des 29.06.21 entwendet ein 30-jähriger Mann aus Wennigsen Waren im Wert von 60 Euro aus einem Heimwerkermarkt in Alfeld. Als er auf sein Fehlverhalten angesprochen wird, flüchtet er zu Fuß aus dem Markt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten kann der Täter in einiger Entfernung nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

