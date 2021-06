Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Ohne Führerschein

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Eine Streife der Polizei Sarstedt kontrollierte am Dienstag gg. 23.45 in der Graf-Zeppelin-Str. in Sarstedt eine 30-jährige Führerin eines Nissan. Die Sarstedterin fiel den Beamten durch eine ungewöhnlich unsichere Fahrweise auf. Der Grund war schnell herausgefunden. Die Fahrerin hatte keinen Führerschein und wollte Fahrpraxis erlangen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ebenso ihr Ehemann, der als Beifahrer mit im Auto saß und seine Ehefrau zu dieser Handlung anstiftete.

