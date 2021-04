Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkehrskommissariat sucht flüchtigen Autofahrer - Radfahrer nach Überholvorgang gestürzt

Essen (ots)

45139 E.-Frillendorf: Mittwochmorgen (31. März) gegen 8:30 Uhr fuhr ein 35-jähriger Essener mit seinem Fahrrad auf der Straße "Am Zenthof" in Fahrtrichtung Essen-Kray. Kurz nach der Autobahnauffahrt (Bereich Braunsberg) wird die Fahrbahn Einspurig. Ein schwarzer Mercedes-Benz Kombi überholte dort den Radfahrer, hielt jedoch den notwendigen Abstand nicht ein. Daher musste der Radfahrer nach rechts in Richtung des Bürgersteigs ausweichen. Hierbei stieß der Radfahrer gegen den Bordstein und stürzte. Der Mercedes-Benz Fahrer fuhr jedoch in Richtung Kray weiter. Die Ermittlerin des Verkehrskommissariats sucht den Autofahrer und bittet, dass sich diese(r) meldet. Bei dem Fahrzeug soll ein Sylt-Aufkleber an der Heckklappe angebracht gewesen sein. Das Kennzeichen stammt aus Essen und könnte folgende Kombination haben: E-GA ??? E-EG ??? Hinweise an das Verkehrskommissariat 1 VU -Team unter der Rufnummer 0201/829-0. (ChWi)

