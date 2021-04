Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizeipräsidium Essen packt die grüne Uniform wieder aus

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete/45468 MH.-Stadtgebiete: Blaue Uniformen und silberblaue Streifenwagen bestimmen seit 2011 das Erscheinungsbild der Polizei in NRW. Der Wechsel von Grün auf Blau war damals mit einer einzigartigen Anprobe für alle Polizeibeamtinnen und -beamten in Mülheim und Essen verbunden.

Und auch wenn viele Kollegen der schicken dunkelblauen Dienstkleidung freudig entgegensahen, so trauerten vornehmlich die älteren Kollegen den bambusbeigen Hemden und Hosen, den moosgrünen Uniformjacken - und vor allem den schwarzen Lederjacken, die ersatzlos gestrichen wurden, hinterher.

Nach wiederholten Anfragen sentimentaler Kollegen, die sich fortan gezwungen sahen, ihre geliebte grüne Dienstkleidung nur noch in den heimischen vier Wänden zu tragen, wurde daher von der zuständigen Dienststelle beschlossen, dass künftig an Gründonnerstagen wieder die alte Uniform zu tragen ist. So wie Christen an Gründonnerstag ihrem alten Brauch folgen, vor allem grünes Gemüse und Kräuter zu verzehren, so möchte das Polizeipräsidium Essen gern eine neue Tradition ins Leben rufen, um an gute, alte (modische) Zeiten zu erinnern./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell