Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Gartenlauben aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Teinkamp -(jb) Unbekannte drangen in der Zeit von Montag 21.00 Uhr bis Dienstag 17.00 Uhr in 5 Lauben der Gartenkolonie Am Teinkamp ein. An drei Lauben hebelten die Täter die Türen der Lauben auf. Dort entwendeten sie Elektrowerkzeuge sowie Stromkabel. An 2 weiteren Gartenlauben blieb es beim Einbruchsversuch. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3430 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

