POL-HI: Giesen- Motorradfahrer durch einschlafenden Autofahrer verletzt

Hildesheim (ots)

Giesen -(jb) Auf der Straße zwischen Rössing und Giesen kam es am Dienstagnachmittag gg. 15.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer. Nach den Aussagen der Beteiligten und Zeugen fuhr ein 68-jähriger Giesener mit seinem VW aus Richtung Rössing in Richtung Giesen. Auf der geraden Strecke schläft er plötzlich ein und kommt dadurch auf die Gegenspur. Hier streift er ein entgegenkommenden 43-jährigen Motorradfahrer aus Nordstemmen. Dieser wird durch den seitlichen Kontakt in den Graben gedrängt, stürzt und erleidet leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der VW Fahrer kommt im selben Graben zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährlichen Eingriffs in Straßenverkehr eingeleitet.

