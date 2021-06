Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(pie). Am Dienstag, den 29.06.2021 gegen 23:21 Uhr, wurde in der Barfelder Straße in Gronau ein Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei dem 49-jährigen Fahrer aus Gronau (Leine) ergab sich im Rahmen der Kontrolle der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel. Ein Atemalkoholtest ergab eine geringe Beeinflussung durch Alkohol (0,24 Promille). Ein Urintest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Dem 49-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

