Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geräusche bemerkt

53947 Nettersheim-Bouderath53947 Nettersheim-Bouderath (ots)

Eine Anwohnerin bemerkte am Donnerstag um 12.45 Uhr Geräusche an einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Münstereifeler Straße. Als sie sich in die Richtung begab, sah sie eine Frau vor dem Haus, die am Fenster zu einer Person im Innenbereich sprach. Vor dem Haus war ein Pkw geparkt.

Die Nachbarin ging in ihr Haus, um die Hausbesitzerin zu informieren. Hierbei konnte sie hören, dass sich der Pkw von der Örtlichkeit entfernte. Nähere Angaben zu dem Pkw oder den Personen konnte die Zeugin nicht machen.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen war.

