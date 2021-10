Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchserie

Beindersheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.10.2021 kam es in Beindersheim zu vier Einbrüchen in Wohnhäusern und einem Einbruch in einen Kindergarten bzw. Gemeindehaus. In einem Fall betrat der Einbrecher das Wohnhaus mit einem Schlüssel, welchen er auf dem Grundstück fand. In drei anderen Fällen gelangte der Einbrecher über die geöffnete Terrassentür in das Anwesen. In einem Fall wurde hierbei der Hausbewohner wach und verjagte den Einbrecher. Das Gemeindehaus konnte der Einbrecher durch das Aufhebeln eines Dachfensters betreten. Im Gemeindehaus und dem angrenzenden Kindergarten durchwühlte der Unbekannte mehrere Schränke und Schubladen. Im Gemeindehaus hebelte der Einbrecher einen Tresor auf. Beute konnte der Einbrecher, nach aktuellem Stand, nicht mitnehmen. Der insgesamt verursache Schaden muss noch abschließend ermittelt werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. - Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

