Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Dattenberg bei einem Verkehrsunfall in Linz, Am Sändchen, leicht verletzt, nachdem ein ebenfalls 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz aus Unachtsamkeit auf ihren Pkw auffuhr. Die Frau musste ambulant behandelt werden, an beiden Pkw entstand Sachschaden

