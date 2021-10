Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit um Schlüssel eskaliert

Maxdorf (ots)

Die Geschädigte traf sich am 03.10.2021 gegen 01:30 Uhr mit dem Beschuldigten in Maxdorf für eine Schlüsselübergabe einer Gastwirtschaft. Hierbei kam es zu Streitigkeiten, woraufhin der Beschuldigte absichtlich mit seinem Fahrzeug auf das Fahrzeug der Geschädigten fuhr. Hierbei entstand Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte von der Unfallörtlichkeit und konnte zu Hause angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der 35-Jährige Maxdorfer alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

